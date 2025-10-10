Com show de Romário, lendas do Brasil goleiam a Itália em jogo beneficente no Maracanã

Em uma noite de nostalgia e grandes craques, a seleção de lendas do Brasil goleou a Itália por 8 a 3. A “Partida do Coração”, um evento beneficente, ocorreu nesta sexta-feira (10), no Maracanã. O grande nome do jogo foi o atacante Romário, que deu um verdadeiro show. O Baixinho marcou dois gols, deu duas assistências e liderou a vitória brasileira. O evento, aliás, promoveu o reencontro do herói do tetra com o italiano Roberto Baggio, seu rival na final da Copa de 1994. A partida teve como objetivo promover a inclusão social, com a presença de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O recital de Romário começou ainda no primeiro tempo. O atacante deu duas assistências para os gols de Edilson. Na segunda etapa, ele deixou sua marca duas vezes. Um dos gols, inclusive, foi uma pintura, de cavadinha, encobrindo o goleiro italiano. Com fome de bola, o craque de 59 anos jogou os dois tempos de 30 minutos.

“Todo mundo sabe que eu sou fominha. Eu perguntei ao treinador: ‘É para eu sair?’ Aí ele disse: ‘Se quiser ficar, fica’. Aí eu fiquei. Fico feliz de rever a galera da minha geração e da geração anterior. É importante porque a gente se sente útil de estar ajudando alguém”, disse Romário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roma?rioTV (@romariotv_oficial)

Mais craques além de Romário

O evento, contudo, não se resumiu apenas ao Baixinho. Um time de estrelas esteve em campo e no banco de reservas. Pelo lado brasileiro, Zico atuou como técnico e não entrou em campo.

“O joelho não permite mais, está complicado”, brincou o Galinho. Ele ainda celebrou o reencontro com os amigos:

“Saudade do Baggio, que é um ídolo que a gente quer ver sempre. Materazzi é um grande amigo, então é muito bom rever esse pessoal.”

Do lado italiano, além de Baggio, o zagueiro Materazzi e o ex-jogador do São Paulo, Éder, também participaram da festa no Rio de Janeiro.

Outro que brilhou na partida foi o capitão do penta, Cafu. Aos 55 anos, o ex-lateral esbanjou fôlego, marcou um gol e ainda fez a jogada que resultou em um gol contra de Materazzi.

“É sempre um prazer enorme, o Maracanã é mágico, mesmo em um jogo como esse, de festa. A maioria dessas crianças nunca pisou no Maracanã, para elas deve ser um dia ímpar hoje, e para nós também”, declarou o bicampeão mundial, destacando o caráter social do evento que lotou o Maraca com uma torcida mais do que especial.

