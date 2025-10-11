Gana x Ilhas Comores: onde assistir, escalações e arbitragem

Gana fecha a preparação para o jogo que deve confirmar a sua vaga para a Copa-2026 - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

A seleção de Gana pode garantir neste domingo, 12/10 sua classificação matemática para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece às 16h (de Brasília), no Sports Stadium, em Accra, capital ganesa. O adversário será as Ilhas Comores, em partida válida pela última rodada do Grupo I das Eliminatórias Africanas.

Com 22 pontos conquistados, Gana só perderia a vaga direta no Mundial em um cenário extremamente improvável: se perder o jogo, Madagascar (com 19 pontos) vencer o Mali fora de casa e ainda conseguir tirar uma diferença de oito gols no saldo. Atualmente, Gana tem saldo de 16, enquanto Madagascar tem 8. Ou seja, a vaga está praticamente assegurada — mas este jogo promete ser duro.

Comores não é “saco de pancadas”

Apesar de não estar mais na briga pela vaga, Comores soma 15 pontos e vem fazendo uma boa campanha. No primeiro turno, dificultou a vida de Gana e, no histórico entre as equipes, leva vantagem: são quatro confrontos, com duas vitórias de Comores, um empate e apenas uma vitória de Gana. Em outras palavras, Gana é freguês.

Se a classificação para a Copa é bastante provável, a vitória neste jogo não será fácil para os donos da casa.

Onde assistir

O canal da Fifa (www.fofa.com) transmite a partir das 16h (de Brasília).

Como chega Gana

O técnico Otto Addo ficou satisfeito com a ótima atuação da equipe na goleada por 5 a 0 sobre a frágil República Centro-Africana, na última terça-feira. Para o jogo deste domingo, ele deve manter o trio ofensivo com Semenyo, Ayew e Kudus.

Por outro lado, o veterano Thomas Partey (parece que você quis dizer Partey, não Kessie, que é da Costa do Marfim) deve ser poupado, abrindo espaço para Issahaku começar jogando.

Como chega Comores

Comores chega abalada emocionalmente. Na terça-feira, jogou em casa uma partida decisiva contra Madagascar, sob forte chuva. Se vencesse, assumiria a vice-liderança do grupo e se aproximaria da repescagem africana. Mas acabou perdendo por 2 a 1, sendo eliminada da disputa.

Ainda assim, a equipe buscará manter a escrita positiva diante de Gana. O destaque do time é o atacante Maolida (do Al-Kholood/SAU), que mais uma vez comandará o ataque. Said, autor do gol contra Madagascar, é o jogador mais efetivo no meio-campo. Assim, será o principal municiador do setor ofensivo.

GANA X ILHAS COMORES

10ª rodada do Grupo I das Eliminatórias africanas

Data e horario: 11/10/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Sports Stadium, Accra (GAN)

GANA: Asare; Yirenkyi, Djiku, Salisu e Mensah; Sibo, Partey e Issahaku; Semenyo, Ayew e Kudus. Técnico: Otto Addo

ILHAS COMORES: Ben Boina; Boura, M’Dahoma, Bakari e Toibibou; Mohamed, Said, M’Chamgama, Youssouf e Salemani; Maolida. Técnico: Stefano Cusin

Árbitro: Atcho Pierre Ghislain (GAB)

Auxiliares: Ditsoga Marlaise e Ondo Ndong Urbain (GAB)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.