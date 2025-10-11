Romário detona arbitragem brasileira e revela projeto no Senado

Sem papas na língua, Romário dá forte declaração sobre arbitragem no Brasil - (crédito: Foto: Reprodução/Romário TV)

Antes da “Partida do Coração”, evento beneficente para celebrar a amizade entre Brasil e Itália, no Maracanã, na última sexta-feira (10/10), o ex-jogador Romário deu declaração polêmica sobre a arbitragem brasileira. Além disso, antes de a bola rolar, o também Senador da República revelou que tem um projeto de profissionalização para colocar o assunto em pauta no Senado.

Romário, questionado sobre a qualidade da arbitragem no Brasileirão, não economizou na bronca.

“Uma merda”, afirmou o ex-craque.

Ele seguiu, alcunhando o que acontece nos jogos como algo “vergonhoso”. Assim, o político visa profissionalizar a arbitragem, revelando que iniciará o projeto na próxima semana no Senado Federal.

“Várias falhas em todos os sentidos. Tenho projeto de profissionalização da arbitragem e vamos colocar semana que vem essa pauta no Senado. E pelo que estou vendo temos que resolver o mais rápido possível porque o tem acontecido no futebol brasileiro é vergonhoso”, disparou o Baixinho.

