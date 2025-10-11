Vasco ganha reforços de Cuesta e Thiago Mendes

O zagueiro Cuesta e o volante Thiago Mendes já estão de volta aos treinamentos do Vasco, ficando novamente à disposição do técnico Fernando Diniz. Ambos treinaram com o restante do elenco na última sexta-feira (10/10) e, assim, já podem voltar a atuar pelo Cruz-Maltino.

Cuesta, afinal, não atua desde o jogo contra o Cruzeiro, no dia 27 de setembro. Na ocasião, o jogador saiu nos acréscimos por conta de dores na coxa esquerda. Posteriormente, o Vasco revelou que o colombiano estava com uma lesão no músculo adutor, que o tirou de duas partidas.

Já Thiago Mendes está fora de ação há mais tempo. O volante não atua desde 27 de agosto, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, em São Januário. Sua ausência se deu por um problema na panturrilha direita.

Dessa forma, com ambos já treinando, eles podem surgir como reforços caseiros para o Gigante da Colina para as próximas partidas. O próximo jogo do Vasco, aliás, é na quarta-feira (15/10), contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Cuesta deve retornar ao time titular, enquanto Thiago Mendes – que ainda não assumiu a titularidade – deve voltar a ser opção no banco de reservas. Até o momento, o jogador tem sete aparições com a Cruz de Malta, sendo titular somente uma vez.

