Zico elogia Seleção e fala sobre Neymar; Cafu comenta goleada

A bela goleada da Seleção Brasileira por 5 a 0 para cima da Coreia do Sul segue reverberando no mundo da bola. Na última sexta-feira (10/10) – data do prélio -, após a “Partida do Coração” entre ex-craques de Brasil e Itália, no Maracanã, dois grandes nomes da Seleção comentaram a surra em cima dos coreanos: Zico e Cafu.

Além de falar rapidamente sobre Neymar, o Galinho elogiou a atuação brasileira, revelando enxergar um time mais “concentrado e comprometido”. Assim, afirmou que a proximidade da Copa do Mundo faz com que os jogadores estejam mais motivados.

“Foi muito boa a apresentação hoje (sexta). A gente viu um time mais concentrado, mais comprometido, todo mundo querendo mostrar para o treinador que está a fim de estar nesse grupo. Vai se aproximando a Copa, todo mundo fica mais motivado. Tomara que seja o início de uma grande preparação até a Copa do Mundo”, afirmou.

Sobre Neymar, o ídolo do Flamengo foi curto em sua declaração. Afinal, perguntado se enxerga o craque do Santos como opção para a Copa de 2026, Zico disse que “só depende dele”.

“O Neymar, para jogar, só depende da condição dele”, limitou-se.

Cafu elogia Seleção

O pentacampeão Cafu também foi só elogios a Ancelotti e à Seleção. O capitão do penta, em 2002, declarou todo seu amor à Canarinho e demonstrou um alto otimismo quanto à participação brasileira no Mundial de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Eu sou apaixonado pela Seleção Brasileira, torço muito, e o Brasil vai dar muito trabalho na Copa do Mundo. O que nós precisávamos era um ajuste na parte defensiva, porque do meio para a frente nosso time é muito bom. Atrás precisava exatamente do Ancelotti, ajeitar o posicionamento da nossa defesa, para que nós pudéssemos fazer essa transição da defesa para o ataque com mais velocidade. Aconteceu. O Brasil toma menos gol e tem um poder ofensivo gigante. Vai dar trabalho na Copa do Mundo”, declarou.

