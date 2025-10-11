Brasil passeia em Seul e mostra evolução com Ancelotti 

Seleçãodo Brasil posa antes do jogo em que arrasou a Coreia do Sulpor 5 a 0, em Seul - (crédito: Foto: @rafaelribeirorio / CBF)

Com mudanças em relação às últimas convocações, a Seleção Brasileira fez um bom jogo e venceu com facilidade a equipe da Coreia do Sul por 5 a 0. É fato que os adversários pouco exigiram, mesmo atuando em Seul, diante da própria torcida. Porém, não podemos tirar o mérito do time comandado por Carlo Ancelotti.

Destaque para Estêvão e Rodrygo, autores de dois gols cada um. Ambos participaram muito bem das ações ofensivas ao lado de Matheus Cunha e Vini Junior, que também mostraram muitas virtudes na partida. No meio-campo, Casemiro foi soberano, liderando o sistema defensivo e, por várias vezes, dando início às jogadas de ataque, assim como Bruno Guimarães.

A zaga teve pouco trabalho e demonstrou segurança com Militão e Gabriel Magalhães. Vitinho e Douglas Santos foram discretos, mas o amistiso não exigiu uma participação mais efetiva dos laterais. O goleiro Bento praticamente assistiu ao jogo de dentro do campo.

Mesmo com a fragilidade sul-coreana, que deixou generosos espaços, o time canarinho apresentou um futebol de toques envolventes, velocidade e imposição na marcação. A expectativa agora é que no amistoso da próxima terça-feira, diante do Japão, em Tóquio, haja mais resistência do adversário, melhor tecnicamente.

Aos poucos, Ancelotti vai dando mais corpo à Seleção, depois de um ciclo repleto de erros da CBF, com a passagem de vários treinadores e uma participação tumultuada e muito aquém das nossas tradições nas Eliminatórias. O tempo é curto até a Copa de 2026, mas fica claro que é possível levar um time bem preparado ao Mundial e que entre em campo para honrar a Amarelinha e brigar pelo hexa.

