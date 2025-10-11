Criciúma x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

A 32ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um confronto importante neste domingo (12). O Criciúma recebe o América-MG às 18h30, no Estádio Heriberto Hülse. A partida coloca frente a frente uma equipe da casa que luta para se manter no G4 e um visitante que precisa de pontos para não se complicar na parte de baixo da tabela.

O duelo é crucial para as ambições dos dois times. O Criciúma, que vem de derrota e caiu para a quarta posição, precisa da vitória em casa para se segurar na zona de acesso. Já o América-MG, que vem de um empate, sabe que um bom resultado fora de casa é fundamental para se distanciar da briga contra o rebaixamento.

Onde assistir

A partida entre Criciúma e América-MG, pela 32ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+ e da ESPN.

Como chega o Criciúma

O Criciúma chega para a partida pressionado após um resultado ruim na última rodada. A equipe catarinense perdeu por 2 a 1 para o Amazonas, fora de casa. O tropeço fez o time cair para a quarta colocação, a última dentro do G4, o que torna a vitória em casa contra o América-MG uma obrigação para se reabilitar.

O técnico Eduardo Baptista terá que fazer mudanças na equipe. A má notícia é a ausência do volante Fellipe Mateus, que está suspenso. Por outro lado, o time conta com os retornos de Rodrigo Fagundes e Jhonata Robert, que cumpriram suspensão e reforçam a equipe para este confronto direto.

Como chega o América-MG

O América-MG chega a Criciúma buscando somar pontos importantes fora de casa. A equipe mineira vem de um empate em 1 a 1 com o Vila Nova. O time comandado por Alberto Valentim sabe que precisa de uma boa sequência nesta reta final para não correr riscos na parte de baixo da tabela.

Para este duelo, o treinador tem um retorno importante que pode mudar o patamar da equipe. O meia Miguelito, um dos principais jogadores do time, volta de suspensão e fica à disposição. Com a volta de seu camisa 10, o Coelho ganha muito em qualidade e criatividade para tentar surpreender o adversário.

CRICIÚMA X AMÉRICA-MG

Série B do Brasileiro – 32ª rodada

Data e hora: 12 de outubro de 2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Alisson; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Luiz Henrique; Felipinho, Léo Naldi, Gui Lobo e Marcinho; Jhonata Robert e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista.

AMÉRICA-MG: Gustavo; Ricardo Silva, Emerson e Lucão; Maguinho, Kauã Diniz, Felipe Amaral, Miguelito, Yago Souza e Paulinho; Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Patricia dos Reis do Nascimento (BA)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Onde assistir: Disney+, ESPN

