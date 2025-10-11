Deportivo Cali x São Paulo, pela Libertadores Feminina: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo encara o Deportivo Cali pelas quartas de final da Libertadores Feminina - (crédito: Foto: Staff images Woman/CONMEBOL)

O São Paulo já fez história na Libertadores Feminina. Em sua primeira participação, as Soberanas avançaram da fase de grupos e agora querem chegar mais longe. Na noite deste domingo (12), o Tricolor encara o Deportivo Cali, às 20h, pelas quartas de final da competição, em Banfield, Grande Buenos Aires.

Na primeira fase, as Soberanas avançaram na segunda colocação do Grupo C, com seis pontos, com duas vitórias e uma derrota. Já as colombianas fecharam na liderança do Grupo D, com sete pontos, duas vitórias e um empate. Quem passar, encara as vencedoras de Colo Colo e Libertad na semifinal.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela X Sports na TV aberta, pelo SporTV e pela NSports na TV fechada e pelos canais CazéTV e GOAT no YouTube.

Como chega o Deportivo Cali

As colombianas chegam como únicas representantes do país que restou na competição. As atuais campeãs nacionais tentam manter a invencibilidade na competição e seguir em busca de uma conquista inédita.

Como chega o São Paulo

Depois de tomar um susto na fase de grupos, as Soberanas querem chegar ainda mais longe em sua primeira participação na Libertadores. Para a partida, o treinador Thiago Viana não tem desfalques e deve repetir a equipe que venceu o Olimpia na última rodada.

DEPORTIVO CALI X SÃO PAULO

Copa Libertadores Feminina – Quartas de final

Data e horário: 12/10/2025 (domingo), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Florencio Sola, Banfield (ARG)

DEPORTIVO CALI: Aguledo; Ibarguen, Perlaza, Bermeo e Medina; Ruiz, García e Caicedo; Sánchez, Aponza e Marquínez. Técnico: Jhon Ortiz.

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderán, Carol Gil, Kaká e Bia Menezes; Karla Alves, Aline Milene e Camilinha; Isa Guimarães, Millene e Giovana Crivelari (Serrana). Técnico: Thiago Viana.

Árbitro: Maria Laura Fortunato (ARG)

Assistentes: Gisela Trucco e Carla Lopez (ARG)

VAR: Susana Corella (EQU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.