Haaland perde dois pênaltis, mas faz hat-trick em goleada da Noruega sobre Israel

Com destaque total para Erling Haaland, a Noruega deu um passo importantíssimo rumo à classificação para a Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (11/10), a seleção nórdica não teve pena de Israel, vencendo por 5 a 0, no Ullevaal Stadion, em Oslo (NOR), pela sexta rodada das Eliminatórias da Europa. Assim, chegou às nove vitórias consecutivas, principal marca na história da seleção.

O craque do Manchester City perdeu dois pênaltis quando o jogo estava em 0 a 0, mas marcou um hat-trick, sendo o craque da partida. Seus erros foram na mesma cobrança, já que, após a primeira batida, o árbitro mandou voltar, com o Cometa perdendo novamente. O goleiro Daniel Peretz defendeu as duas penalidades.

LEIA MAIS: Holanda x Finlândia: onde assistir, escalações e arbitragem

A Noruega, no entanto, saiu na frente pouco depois. Aos 18′, com gol contra de Khalaili. Nachmiais, aos 28′, também faria um gol contra o próprio patrimônio. Antes, aos 27′, Haaland anotara seu primeiro. Na etapa final, marcou mais duas vezes: aos 18′ e aos 27′. Com estes três gols, o Cometa chegou aos 12, se isolando ainda mais na artilharia das Eliminatórias.

Assim, os nórdicos mantém o 100% de aproveitamento no Grupo I, chegando aos 18 pontos em seis partidas e incríveis 26 gols de saldo. A Itália, que vem em segundo, com nove, ainda tem dois jogos a menos. Já Israel estaciona em terceiro. Com seis partidas, a equipe tem nove pontos e fica atrás dos italianos por conta do saldo de gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.