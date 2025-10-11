Montoro, do Botafogo, passa por cirurgia na Argentina

Contratado pelo Botafogo nesta temporada, Montoro passou por cirurgia para corrigir a fratura no ombro direito na manhã deste sábado (11), em Buenos Aires, na Argentina. O procedimento ocorreu dentro da normalidade e em breve ele terá alta do hospital. A informação é do “ge”.

Os médicos da seleção da Argentina foram os responsáveis pela operação. No entanto, os profissionais do Botafogo fazem contato a todo momento. O atleta passará os primeiros dias de pós-operatório em seu país de origem e próximo dos familiares. Ele não tem previsão de volta aos gramados.

A lesão do jogador ocorreu ainda no primeiro tempo do jogo contra a Nigéria, pelas oitavas de final do Mundia Sub-20. O meia deixou o campo chorando muito e foi para a um hospital em Santiago, no Chile. A lesão do argentino, aliás, é considerada mais complexa por ser no ombro, articulação que impacta diretamente a movimentação do braço.

Montoro é um dos principais destaques do Botafogo na temporada 2025. O clube, inclusive, o liberou para a disputa do Mundial sub-20 por uma questão pessoal. A lesão do jovem jogador, portanto, é um duro golpe para as pretensões do time alvinegro na reta final do Campeonato Brasileiro.

