Corinthians comunica patrocinadora e busca valorização do máster

Contrato do Corinthians com a Esportes da Sorte vai até o meio de 2027 - (crédito: Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

O Corinthians ativou uma cláusula no contrato com a Esportes da Sorte que permite ao clube ir ao mercado para elevar os valores do patrocínio máster. O gatilho, aliás, já estava previsto no contrato com a casa de apostas. A diretoria não quer romper de forma imediata com a patrocinadora, mas pode renegociar valores com a empresa. A informação é da “Trivela”.

Ainda de acordo com a informação, a diretoria corintiana ainda não abriu conversas com outras empresas, mas já foi sondada por algumas marcas que demonstraram interesse. O clube quer pelo menos dobrar o valor, que hoje é de R$ 309 milhões em três anos.

Além disso, o Corinthians entende que manteve a relação de lisura com a empresa. Assim, abriu margem para conversar até mesmo com a atual parceira sobre melhorar o valor pago pela cota.

Caso o Corinthians opte por romper com a Esportes da Sorte, terá que pagar uma multa pela troca de empresa. O valor de uma possível rescisão gira em torno dos R$ 30 milhões, de acordo com a Trivela. Por fim, as partes já entraram no segundo ano de parceria, que começou em julho de 2024.

