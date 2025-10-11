Santos tem pior aproveitamento de finalizações do Brasileirão

O torcedor do Santos tem motivos para se preocupar com o desempenho ofensivo da equipe. De acordo com o levantamento do “Gato Mestre”, o clube tem o pior aproveitamento de finalizações certas do Brasileirão, com apenas 29,21% de acertos. É o único time da Série A com índice abaixo dos 30%.

Em 26 partidas do Campeonato Brasileiro, o Santos finalizou 315 vezes e acertou 92 chutes. O time, que conta com a estrela de Neymar, marcou apenas 25 gols, o que corresponde o quarto pior ataque da competição, empatado com o Atlético-MG.

O técnico Juan Pablo Vojvoda encontra dificuldades para transformar chances em gols, mesmo com a presença de Neymar. O atacante não atua há quase um mês e deve retornar apenas em novembro. Até agora, o astro soma humildes três gols e nenhuma assistência em 13 jogos pelo Brasileirão.

Para o clássico contra o Corinthians, o Santos seguirá com problemas no ataque, já Tiquinho Soares está suspenso. Assim, a única opção como centroavante será Lautaro Díaz. O artilheiro do Santos no Brasileirão, aliás, é Barreal, com seis gols, seguido por Guilherme, que balançou as redes quatro vezes.

No momento, o Santos se encontra na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o 17º colocado Vitória, dentro da zona de rebaixamento.

