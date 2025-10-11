Corinthians busca valorização e deseja dobrar valor de patrocínio master

Em busca de aumentar suas receitas, o Corinthians está de olho em valorização do seu patrocínio master na camisa. O Timão notificou oficialmente a Esportes da Sorte, atual patrocinadora master do clube, que deseja aumentar sua receita com patrocínio. Com isso, o clube está ativo no mercado em busca de novas opções.

Na mesma notificação, o Corinthians comunicou também que a atual patrocinadora pode ter a chance de melhorar os valores – o Timão quer o dobro do atual valor, R$ 309 milhões em três anos. A informação é do ge.

O Corinthians aproveitou uma das cláusulas do contrato com a Esportes da Sorte para se valer de uma nova negociação para aumentar os valores do patrocínio. Com a comunicação formal do desejo de um aumento de receita, uma possível multa rescisória com a Esportes da Sorte cairia pela metade.

Não necessariamente isto significa que o Corinthians tem a intenção de romper com a Esportes da Sorte. E sim que o Timão tem vontade de receber mais do que recebe atualmente pelo seu espaço mais nobre na camisa.

