Cristiano Ronaldo desperdiça pênalti, mas Portugal vence Irlanda

Foi no sufoco, mas Portugal segue a passos largos rumo à classificação para a Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (11), a seleção lusitana contou com um gol nos acréscimos do jogo para derrotar a Irlanda por 1 a 0 em Lisboa, pela terceira rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias. Rúben Neves anotou, aos 46 minutos, o gol solitário no Estádio José Alvalade, casa do Sporting. Assim, os comandados de Roberto Martínez mantêm os 100% de aproveitamento no qualificatório.

O resultado coloca os portugueses com nove pontos contra quatro da Hungria, vice-líder. Os húngaros também entraram em campo neste sábado e venceram a Armênia em duelo direto pela segunda posição. Somente os campeões de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.

Além disso, Portugal chega ao sexto triunfo consecutivo como mandante somando todas as competições e vem confirmando o favoritismo no grupo. A Irlanda, por outro lado, estaciona nos dois somados e amarga a lanterna após três rodadas.

Domínio português, mas sem chances claras

Os anfitriões foram completamente dominantes na posse de bola, mas apresentaram dificuldades para invadir a área irlandesa. Principalmente pelo meio. As melhores chances foram em lançamentos e em alguns cruzamentos. Das finalizações da seleção portuguesa, apenas duas foram na direção da meta – Kelleher, aliás, só precisou fazer uma grande defesa. Aos 16 minutos, Cristiano Ronaldo finalizou rasteiro de fora da área, a bola carimbou na trave e voltou livre para Bernardo. Com o pé direito, o camisa 10 manda para fora.. Os visitantes, por sua vez, se comportaram muito bem defensivamente e foram à frente em especial com Ebosele e Ogbene.

Homenagem póstuma

Quando o relógio apontou 21 minutos de bola rolando, torcedores se levantaram nas cadeiras e arquibancadas do estádio e aplaudiram Diogo Jota – jogador que utilizava a camisa 21 na seleção. Ele morreu em um acidente de carro, em julho.

CR7 falha, mas Rúben Neves, não

As principais emoções ficaram para a etapa final. Portugal manteve o controle das ações diante de uma Irlanda que soube se defender até os acréscimos. Kelleher, até então, estava se destacando com grandes defesas. Inclusive com o pé enquanto já estava caído e parou Cristiano Ronaldo, que cobrou pênalti fraco no meio do gol. Com a entrada de Francisco Trincão, os donos da casa cresceram ainda mais de produção. Foi dele, aliás, o cruzamento para Rúben Neves, aos 46′, marcar o gol do triunfo português quando tudo parecia que o empate permaneceria no placar. O volante se adiantou à marcação e aproveitou saída de Kelleher para balançar a rede.