Espanha domina, vence a Geórgia e segue 100% nas Eliminatórias

A Espanha segue 100% nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Neste sábado (11), a Roja foi dominante do início ao fim e venceu a Geórgia por 2 a 0, no Manuel Martínez Valero, em Elche, pela terceira rodada do Grupo E da competição. Yéremy Pino e Oyarzabal marcaram os gols da vitória em cada tempo. Além disso, os espanhóis ainda perderam um pênalti no primeiro tempo, com Ferrán Torres. No entanto, não impediu o triunfo consistente ao lado de sua torcida.

Com o resultado, a Espanha segue na liderança do Grupo E, com nove pontos, enquanto a Geórgia na terceira posição, com três pontos. A Turquia, que goleou a Bulgária por 5 a 1, está na segunda colocação, com seis pontos. Os búlgaros, por sua vez, ainda não pontuaram.

O Jogo

O primeiro tempo foi de domínio da Espanha, que envolveu os georgianos criou várias oportunidades. A primeira chance clara aconteceu com Oyarzabal. Aos 24, Yéremy Pino finalizou para o fundo das redes após cruzamento preciso de Pedri. Aos 27 minutos, a Espanha teve um pênalti para cobrar após Mamardashvili derrubar Ferrán Torres dentro da área. O próprio camisa 11 foi para a cobrança, mas o goleiro da Geórgia conseguiu defender. Nos minutos finais, Mikel Merino finalizou algumas vezes, mas não acertou o alvo. Do outro lado, os Cruzados não assustaram de fato o gol de Simón.

A partida seguiu na mesma tônica na segunda etapa. A Espanha buscando as principais da partida. Logo no início, Oyarzabal fez o goleiro da Geórgia trabalhar, e Pedro Porro também teve chance de ampliar. De tanto arriscar, a Roja chegou ao segundo gol. Oyarzabal soltou uma pancada em cobrança de falta da meia-lua. A bola entrou no canto alto direito de Mamardashvili, que não conseguiu defender. A Geórgia só foi assustar aos 32 minutos. Gocholeishvili enxergou Unai Simón adiantado e chutou de antes do meio-campo. No entanto, o goleiro da Espanha defendeu com tranquidade. No fim, os espanhóis apenas controlaram o jogo para garantir mais uma vitória.

E agora?

Agora, as seleções voltam a campo na terça-feira (14), às 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Espanha enfrenta a Bulgária, no José Zorrilla, enquanto a Geórgia encara a Turquia, no Kocaeli Stadium.