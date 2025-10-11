Fora de casa, Itália joga bem e vence a Estônia nas Eliminatórias

A corrida da Itália para voltar a disputar uma Copa do Mundo tem um obstáculo a menos. Neste sábado, fora de casa, a Azzurra foi até a Estônia para enfrentar os donos da casa e garantiu mais três pontos nas Eliminatórias da Europa. Sem maiores sustos, a Itália venceu os donos da casa por 3 a 1, gols de Moise Kean, Retegui e Esposito. Sappinen descontou para os mandantes.

O resultado mantém a Itália na segunda colocação do Grupo I das Eliminatórias, com 12 pontos em 5 jogos, atrás somente da líder Noruega, que venceu Israel neste sábado e chegou a 100% de aproveitamento, com 18 pontos em 6 rodadas e incríveis 26 gols de saldo.

Itália garante resultado no primeiro tempo

Consciente de que precisava vencer para manter vivas as chances de uma classificação direta para a Copa, a Itália começou a partida com o pé no acelerador. Logo aos quatro minutos, Moise Kean acertou um belo chute e abriu o placar para os italianos.

Já na reta final do primeiro tempo, a Itália voltou a acelerar o ritmo e teve um pênalti para aumentar a vantagem. No entanto, Retegui desperdiçou a cobrança e o goleiro Hein fez uma bela defesa. Mas Retegui não desistiu, e poucos minutos marcou o segundo aproveitando grande jogada de Orsolini.

Etapa final morna

No segundo tempo, já em marcha lenta, a Itália aproveitou uma das poucas chances de gol para ampliar. Após boa jogada de Spinazzola pela esquerda, Esposito pegou de primeira e marcou um belo gol. Praticamente no lance seguinte, a Estônia marcou o seu gol de honra. Donnarumma cometeu falha bizarra e soltou a bola nos pés de Sappinen na pequena área, que só empurrou para o gol vazio.

A Itália volta a entrar em campo na próxima terça-feira, diante de Israel, em Udine, no Bluenergy Stadium, às 15h45. Em caso de vitória, a Itália praticamente garante a vaga na repescagem e mantém viva a esperança da vaga direta, restando o confronto direto com a Noruega.