Gabi Zanotti brilha, Corinthians goleia Boca Juniors e avança na Libertadores Feminina

Gabi Zanotti foi o nome da classificação do Corinthians para a semifinal da Libertadores Feminina. Neste sábado (11), a atacante marcou três gols ainda no primeiro tempo na goleada imponente por 4 a 0 das Brabas sobre o Boca Juniors, no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón, na Argentina, pelas quartas de final da competição. Jhonson marcou o quarto gol das paulistas na segunda etapa para fechar a vitória imponente.
Com o resultado, o Corinthians vai enfrentar a Ferroviária ou o Independente Dragonas. As equipes, aliás, também se enfrentam neste sábado, às 20h (de Brasília). Do outro lado da chave estão São Paulo contra Deportivo Cali, da Colômbia, e o chileno Colo-Colo contra o paraguaio Libertad.
As semifinais serão na quarta-feira (15) e a final e a disputa do terceiro lugar estão marcados para o sábado (18). Assim como nas quartas de final, a semi será em jogo único, com disputa de pênaltis em caso de empate no tempo normal.
O jogo
A etapa inicial foi de domínio total da equipe brasileira. Com três gols na conta, um de pênalti e dois após bola parada, Gabi Zanotti colocou as Brabas do Timão em vantagem. As argentinas pouco tentaram finalizar a meta da goleira Nicole, que viu, dentro de campo, o Alvinegro trocar passes e chegar com perigo no gol de Oliveros.
Mesmo com uma vantagem confortável, o Corinthians, portanto, não diminuiu o ritmo no segundo tempo. O domínio absoluto se transformou em goleada aos 22 minutos, quando Letícia Monteiro fez grande jogada e serviu Jhonson, que tinha entrado no lugar da estrela Zanotti, para marcar o quarto. As Brabas ainda tiveram mais chances de ampliar o marcador, enquanto as Xeneizes não tiveram reação e se despediram da competição.