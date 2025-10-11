InícioEsportes
Esportes

Neymar confirma presença na World Cup Nations de 2026 da Kings League

Neymar durante megaevento da Kings League no Rio de Janeiro

Neymar durante megaevento da Kings League no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Carlos Alberto Vieira/Jogada10)
Neymar durante megaevento da Kings League no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Carlos Alberto Vieira/Jogada10)

Em meio aos compromissos com o Santos, Neymar assegurou: vai assistir a alguns jogos da World Cup Nations de 2026 da Kings League. O torneio será disputado em janeiro do ano que vem no Brasil, com a final marcada para o Allianz Parque, para o dia 17/11.

O atleta, vale lembrar, não só é fã dos torneios de fut 7 como também é presidente do time brasileiro Furia. O Brasil, inclusive, é o atual campeão do torneio, afinal, derrotou a Colômbia, na Itália, no início deste ano. A edição de 2026 será disputada por 20 times, divididos em cinco grupos.

“A festa vai ser muito maior porque agora todos os torcedores estarão unindo por um só time, a Seleção Brasileira. Tenho certeza que o Brasil vai fazer uma grande festa e vamos torcer pelos nossos jogadores. Tem que ser nosso esse título, a pressão vai aumentar. Neste ano, eu estava na Arábia Saudita e assisti de longe. Agora, vou a alguns jogos assistir”, disse Neymar.

O Brasil, aliás, está no Grupo D World Cup Nations, ao lado de Espanha, Qatar e Peru. Os quatro primeiros avançam às quartas de final, enquanto os segundos colocados e três melhores terceiros disputarão as oitavas de final. Vale lembrar que o Allianz Parque foi o mesmo palco da última edição da final da Kings League Brazil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 11/10/2025 19:02
    SIGA
    x