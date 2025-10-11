Neymar confirma presença na World Cup Nations de 2026 da Kings League

Em meio aos compromissos com o Santos, Neymar assegurou: vai assistir a alguns jogos da World Cup Nations de 2026 da Kings League. O torneio será disputado em janeiro do ano que vem no Brasil, com a final marcada para o Allianz Parque, para o dia 17/11.

O atleta, vale lembrar, não só é fã dos torneios de fut 7 como também é presidente do time brasileiro Furia. O Brasil, inclusive, é o atual campeão do torneio, afinal, derrotou a Colômbia, na Itália, no início deste ano. A edição de 2026 será disputada por 20 times, divididos em cinco grupos.

“A festa vai ser muito maior porque agora todos os torcedores estarão unindo por um só time, a Seleção Brasileira. Tenho certeza que o Brasil vai fazer uma grande festa e vamos torcer pelos nossos jogadores. Tem que ser nosso esse título, a pressão vai aumentar. Neste ano, eu estava na Arábia Saudita e assisti de longe. Agora, vou a alguns jogos assistir”, disse Neymar.

O Brasil, aliás, está no Grupo D World Cup Nations, ao lado de Espanha, Qatar e Peru. Os quatro primeiros avançam às quartas de final, enquanto os segundos colocados e três melhores terceiros disputarão as oitavas de final. Vale lembrar que o Allianz Parque foi o mesmo palco da última edição da final da Kings League Brazil.

