Canobbio visita base do Fluminense em Xerém: “Origem de tudo”

Um dos destaques do Fluminense, Agustín Canobbio aproveitou o sábado (11/10) para visitar o Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. O jogador uruguaio passou a tarde conhecendo as instalações das divisões de base do Tricolor e se disse impressionado com o trabalho realizado pelo clube.

“É uma categoria de base muito boa, mesmo também para formar pessoas. Os meninos são muito gente boa. Queria ver a origem de tudo e todo o grande trabalho que o Fluminense vem fazendo com seus jogadores”, afirmou.

Canobbio também aproveitou a oportunidade e assistiu ao jogo contra o Nova Iguaçu, no Estádio Marcelo Vieira, pela 11ª e última rodada do Campeonato Carioca Sub-20.

“Foi muito bonito. Assisti a jogadores com quem divido o dia a dia, porque alguns já treinam lá conosco. Acompanhá-los no campo foi maravilhoso. Fazia tempo que queria vir e sentir a energia positiva daqui, com tanta identificação”, concluiu.

Canobbio, aliás, chegou ao clube em janeiro de 2025. De lá para cá, são 11 gols e cinco assistências em 45 jogos com a camisa 17 do Tricolor. Aliás, o Fluminense desembolsou 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões) e ainda cedeu o jovem Isaac para tirar o uruguaio do Athletico-PR, o que faz dele a contratação mais cara da história do clube.

