Ponte Preta vence o Guarani, garante vaga na final da Série C e acaba com sonho do rival

Em Campinas, a metade ponte-pretana sorriu feliz na tarde deste sábado. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a 0, na última rodada da fase final – gols de Bruno Lopes e Luiz Felipe – e garantiu a ida para a final da Série C. A Macaca, que já havia garantido o acesso para a Série B, foi responsável também por brecar o sonho do acesso do maior rival.

O Dérbi Campineiro decisivo pela Série C começou como todo torcedor da Ponte Preta imaginou antes da bola rolar. Já garantida na Série B de 2026, a Macaca abriu o placar ogo aos seis minutos de partida.

Após contra-ataque veloz, Bruno Lopes aproveitou cruzamento na área, estufou a rede do goleiro Dalberson e colocou o Guarani em apuros, que viu o Náutico abriu o placar nos Aflitos contra o Brusque ao mesmo tempo.

Ponte se garante na final e segura o Guarani

Por isso, não restou nada mais ao Guarani a não ser se lançar ao ataque para tentar pontuar diante do seu maior rival. Na etapa final, o Bugre foi em busca do empate e deixou espaços na defesa.

No primeiro contra-ataque, Jonas Toró desperdiçou boa chance cara a cara com o goleiro. Mas na segunda chance, a Ponte ampliou. Em cobrança de escanteio, Luiz Felipe subiu mais que todo mundo e marcou o segundo.

Curiosamente, no mesmo momento do segundo gol da Ponte, o Brusque empatara com o Náutico nos Aflitos. O resultado deixava Guarani e Brusque empatados em todos os critérios de desempate, exceto em cartões vermelhos. Mas na reta final, o Náutico marcou de pênalti e colocou o Timbu em vantagem e com a classificação para a Série B.

O Bugre foi valente e tentou se manter vivo até os minutos finais. Diogo Silva, goleiro da Ponte, foi protagonista ao fazer dois milagres para evitar o gol de honra do Guarani. No fim, quem seguiu sorrindo em Campinas foi a Ponte Preta, que não apenas garantiu o acesso e a vaga na final, como impediu o maior rival de subir de divisão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.