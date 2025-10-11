Lateral do Racing se machuca e vira dúvida contra o Flamengo

O Racing pode perder mais um jogador para o confronto contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores. O lateral-esquerdo Gabriel Rojas saiu de campo chorando com dores na coxa direita, aos 30 minutos do primeiro tempo na partida contra o Banfield. O jogo foi pela 12ª rodada do Campeonato Argentino.

Ainda não há informação oficial, mas de acordo com veículos argentinos, Rojas sofreu uma lesão no tendão da coxa direita. O atleta ainda passará por exames mais detalhados para saber a gravidade. A lesão acontece apenas 11 dias antes da partida contra o Flamengo, pela partida de ida das semifinais da Libertadores.

Após o gol, em que Gabriel Rojas acabou dando assistência ao meio-campista Zuculini, o lateral-esquerdo do Racing ficou deitado no gramado e procurou atendimento médico. O jogador, assim, saiu de campo para dar lugar a Rodríguez.

Além de Gabriel Rojas, o Racing também terá dois desfalques. O zagueiro Franco Pardo, que saiu lesionado no último compromisso da equipe pelo Campeonato Argentino, sofreu uma lesão grau 3 no adutor da coxa esquerda. Ele se junta, então, ao atacante Elías Torres, que, no mesmo jogo, saiu por conta de uma ruptura do LCA.

O jogo de ida, aliás, é no dia 22 de outubro, no Maracanã. Já a volta, por sua vez, ocorre sete dias depois, dia 29, em Avellaneda. Quem avançar, pega o vencedor do confronto entre LDU (EQU) e Palmeiras na grande decisão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.