Goiás empata com Athletic, completa quina sem vencer e pode deixar o G4 da Série B

O Goiás voltou a deixar pontos preciosos pelo caminho na Série B do Brasileiro. Neste sábado (11), a equipe ficou no empate por 1 a 1 com o Athletic na abertura da 32ª rodada e pode deixar o G4. A liderança do campeonato, que já pertenceu ao Esmeraldino, se torna cada vez mais distante. Tanto goianos quanto mineiros, aliás, desperdiçaram muitas oportunidades em São João del Rei.

Yuri Silva abriu o placar para os anfitriões, aos 21 minutos da primeira etapa. Entretanto, Wellington Rato, de pênalti, aos sete do segundo tempo, tratou de deixar tudo igual no Estádio Joaquim Portugal.

As equipes, desse modo, não avançam em seus objetivos. Enquanto o Verdão perde a chance de dar um passo importante na disputa pelo acesso à elite e completa cinco partidas sem vencer, o Esquadrão não consegue reagir na briga para fugir do rebaixamento.

Com o resultado, o Athletic chega a 37 pontos, em 15º na tabela. Já o Goiás aparece com 52 somados, na segunda colocação. Ambos ainda podem perder posições no decorrer da rodada.

Os times voltam a campo no próximo fim de semana. O Athletic vai até Belém do Pará desafia o Remo, sábado (18), às 20h30, no Mangueirão. No dia seguinte, também às 20h30, o Goiás recebe a Chapecoense, na Serrinha, em Goiânia.

