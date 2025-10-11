Série C: quatro clubes garantem acesso para a segunda divisão de 2026

A última rodada do quadrangular final da Série C foi de muitas emoções para todas as torcidas que sonhavam com o acesso para a segunda divisão do futebol brasileiro. No Grupo B, Londrina e São Bernardo garantiram a classificação para a Série B de 2026, enquanto no Grupo C, Ponte Preta e Náutico ficaram com as vagas.

O Londrina, que ficou na primeira colocação do Grupo B, e Ponte Preta, primeira colocada do Grupo C, garantiram a classificação também para a final e farão a grande decisão do título da Série C 2025.

As datas e os horários dos jogos finais ainda serão decididos pela CBF.

Londrina e São Bernardo garantem as vagas no Grupo B

Em casa, o Londrina entrou na rodada final do quadrangular com o acesso bem encaminhado para enfrentar o São Bernardo. O time paranaense ficou no empate em 1 a 1 com os paulistas e garantiu a classificação para a Série B.

A equipe do interior paulista, por sua vez, dependia do resultado de Caxias-RS x Floresta-CE para garantir o acesso. Se o time cearense não vencesse, o empate era suficiente.

???????? ESTAMOOOOOOOSSSSS DE VOOOOOOLTAAAAAAAAAAAAA!!!!!! Com gol de Wellington Manzoli, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias e o Tubarão empata com o São Bernardo por 1 a 1! O Londrina está de volta a @BrasileiraoB ! ???? Rafael Martins/ Londrina EC.#VamosPraCimaTubarão #LondrinaEC pic.twitter.com/8JRc5mA0Py — Londrina E C (@LondrinaEC) October 11, 2025

Já em Caxias do Sul, o Floresta bem que tentou, saiu atrás no placar, mas ficou no empate em 1 a 1 com os donos da casa. Com isso, a vaga na Série B ficou com São Bernardo.

Ponte Preta e Náutico se classificam no Grupo C

Já com o acesso garantido, a Ponte Preta recebeu o Guarani em casa, no Dérbi Campineiro. A Macaca tinha a chance de se classificar para a final e, de quebra, acabar com o sonho do acesso do maior rival.

No Majestoso, a Ponte fez o dever de casa e cumpriu à risca tudo aquilo que o torcedor pedia: venceu o Guarani por 2 a 0 e manteve o Bugre na Série C por mais uma temporada.

Nos Aflitos, o melhor jogo da rodada da Série C. O Náutico recebeu o Brusque, mas de olho no jogo do Guarani. Com a derrota do Bugre, o duelo virou um confronto direto.

O Timbu saiu na frente, mas sofreu o empate do time catarinense no segundo tempo. E quando a vaga parecia ficar com o Brusque, o Náutico fez o 2 a 1 e garantiu o acesso para a Série B. Festa e invasão da torcida no gramado dos Aflitos.

