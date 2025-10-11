Kings League sorteia grupos da Kings World Cup Nations

Brasil está no Grupo D, ao lado da Espanha, do Qatar e do Peru - (crédito: Foto: Divulgação/Instagram)

A Kings League definiu neste sábado (11) os grupos da Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo da modalidade. O sorteio foi realizado durante o kickoff da Kings League, no Rio de Janeiro. O megavento contou com grandes nomes do futebol, da própria Kings League, e anunciou uma série de novidades para 2026. Assim, o Brasil está no Grupo D, ao lado da Espanha, do Qatar e do Peru.

O Brasil, inclusive, é o campeão da primeira edição (2025) e sediará o torneio em 2026. A segunda edição do torneio será realizada entre os dias 3 e 17 de janeiro. Aliás, a final está agendada o Allianz Parque, em São Paulo, casa do Palmeiras.

Regulamento

No início deste ano, o título da Seleção Brasileira veio após título em cima da Colômbia (6 a 2) em final disputada em Turim (ITA). Aliás, o regulamento de 2026 terá 20 nações, divididas em cinco grupos com quatro times cada. Dessa forma, os líderes avançam diretamente para as quartas de final, enquanto os segundos colocados e os três melhores terceiros disputarão as oitavas de final.

Confira os grupos da Kings World Cup Nations

A: Marrocos, Colômbia, Chile e Holanda

B: Alemanha, Argentina, Estados Unidos e Japão

C: Itália, França, Polônia e Bélgica

D: Brasil, Espanha, Catar e Peru

E: México, Arábia Saudita, India e Indonésia

