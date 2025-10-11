Palmeiras goleia Juventude e assume liderança isolada do Brasileirão

Nem a pausa e os desfalques provocados pela Data Fifa conseguiram parar a força do Palmeiras. Na noite deste sábado (11), o Verdão goleou o Juventude por 4 a 1, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque. Raphael Veiga, Bruno Rodrigues, Bruno Fuchs e Felipe Anderson marcaram os gols alviverdes. Rodrigo Sam descontou para os gaúchos.
Com o resultado, o Verdão se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro, com 58 pontos. Agora, o Alviverde alcançou a marca de 26 jogos, se igualando ao Flamengo. Já o Juventude segue na zona de rebaixamento, com 23 pontos, na 19ª colocação.
Palmeiras pressiona e sai na frente
Como esperado, a partida começou com pressão palmeirense. Na primeira boa chegada, Felipe Anderson caiu após dividida com Abner. O árbitro marcou pênalti, mas voltou atrás após revisão indicada pelo VAR. Apesar do domínio, o Alviverde só conseguiu ter uma grande oportunidade depois dos 15 minutos. Bruno Rodrigues deu bom passe para Piquerez, que invadiu a área e chutou para defesa de Jandrei. Depois, Andreas Pereira arriscou de fora da área e mandou para fora.
Entretanto, o gol alviverde veio com quem conhece bem a casa. Felipe Anderson arriscou de longe, a bola desviou na defesa e sobrou para Raphael Veiga, que, no seu 350º jogo pelo clube, aproveitou para inaugurar o marcador. O Palmeiras ampliou a vantagem em um gol muito especial. Felipe Anderson cruzou na área, Maurício ajeitou e Bruno Rodrigues cabeceou e, com a colaboração de Jandrei, voltou a marcar depois de quase dois anos.
Goleada garantida no Allianz
A pressão alviverde seguiu no começo do segundo tempo e, mais uma vez, ampliou o placar. Bruno Rodrigues fez boa jogada pela esquerda e deu passe para Raphael Veiga, que cruzou na cabeça de Bruno Fuchs, que marcou seu primeiro gol com a camisa alviverde. O placar virou goleada aos dez minutos. Em saída rápida de bola, Veiga achou Maurício, que cruzou rasteiro para Felipe Anderson aparecer na área e fazer o quarto.
Mesmo com a vantagem, o Palmeiras seguiu em cima, mantendo a intensidade. Entretanto, vacilou na bola parada e sofreu um gol. Nenê cobrou falta na área e Rodrigo Sam se antecipou ao Weverton para descontar no marcador. O Verdão ainda conseguiu criar mais uma oportunidade, com Luighi, de peito, que parou em Jandrei. Entretanto, a festa estava garantida e a liderança isolada também.
PALMEIRAS 4 x 1 JUVENTUDE
Campeonato Brasileiro – 12ª rodada (jogo atrasado)
Data e horário: 11/10/2025 (sábado), às 19h (de Brasília)
Local: Allianz Parque (SP)
Gols: Raphael Veiga, 26’/1ºT (1-0); Bruno Rodrigues, 44’/1ºT (2-0); Bruno Fuchs, 3’/2ºT (3-0); Felipe Anderson, 10’/2ºT (4-0); Rodrigo Sam, 30’/2ºT (4-1)
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Micael, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Allan, 19’/2ºT), Andreas Pereira (Luís Pacheco, 39’/2ºT), Raphael Veiga (Erick Belé, 34’/2ºT), Felipe Anderson (Jefté, 34’/2ºT) e Maurício; Bruno Rodrigues (Luighi, 19’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo (Rafael Bilu, 7’/2ºT), Abner (Daniel Peixoto, 38’/2ºT), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Sforza (Nenê, 7’/2ºT) e Jadson; Igor Formiga, Ênio (Gabriel Taliari, 7’/2ºT) e Gilberto (Alan Ruschel, 17’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões Amarelos: Micael (SEP); Rodrigo Sam (ECJ)