Conheça os grupos da Kings Cup Brazil

A organização da Kings League Brazil anunciou divulgou neste sábado (11) os dois grupos da Kings Cup Brazil. O Grupo A ficou com Furia, G3X, Desimpedidos, Loud e Real Elite. Já o Grupo B conta com Dendele, Fluxo, Capim, Nyvelados e o Funkbol. Aliás, as equipes também aproveitaram para mostrar as suas camisas para a temporada 2026.

O “sorteio” aconteceu de uma forma peculiar. Afinal, os times escolheram seus adversários. Atual campeão, o Furia, time do atacante Neymar escolheu um adversário. Depois, o atual vice-campeão, Dendele, escolheu outro. E assim sucessivamente.

Os times do A se enfrentam entre si, assim como os do B. Na primeira fase, os três primeiros de cada grupo avançam de fase. As partidas começam já nesta sexta-feira (17/10). Cada jogo tem duração de 40 minutos, divididos em dois tempos de 20.

Como foi a final de 2025

Em 18 de mai deste ano, Fúria e Dendele empataram em 5 a 5 no Allianz Parque. Contudo, nos shootouts, brilhou a estrela do goleiro Vitão, que defendeu quatro cobranças e garantiu o título para sua equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.