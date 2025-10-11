Flamengo vê pressão aumentar com vitória do Palmeiras

O Palmeiras goleou o Juventude, neste sábado, em jogo atrasado da 12ª rodada, e assumiu a liderança isolada do Brasileirão. Com isso, o Flamengo se vê pressionado e terá que corresponder dentro de campo em sequência decisiva da competição para tentar seguir na briga pelo título nacional. O Alviverde colocou três pontos e duas vitórias a frente do Rubro-Negro.

A equipe alviverde soma 58 pontos, enquanto o Flamengo tem 55. Agora, os times têm o mesmo número de jogos. Depois da Data Fifa, a equipe rubro-negra buscará reduzir a distância de pontos, porém a situação é complicada e reação terá de ser imediata.

A sequência começa com nada menos do que o clássico contra o Botafogo, quarta-feira (15/10), no Nilton Santos. Depois disso, o time segue no Rio de Janeiro, mas para jogo preponderante na luta pelo título brasileiro. É em partida adiantada contra exatamente o líder Palmeiras, no domingo (19/10), pela 29ª rodada, no Maracanã. Além disso, o time também tem que concentrar forças para os jogos da Libertadores.

De acordo com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Flamengo vê queda para 25% de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Palmeiras está com 69% de possibilidade para levantar o caneco. Agora, o time de Filipe Luís terá que buscar tirar o “prejuízo”.

