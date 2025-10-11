Morre no Rio de Janeiro o jornalista ??ureo Ameno

Faleceu neste sábado, no Rio de Janeiro, o jornalista e radialista Áureo Ameno, aos 92 anos. O profissional tinha uma profunda identificação com o Vasco. Ameno lutava há meses com uma série de complicações e tinha um quadro renal crítico e morreu no Hospital São Lucas, na Gávea.

Mineiro de Oliveira, Ameno construiu uma trajetória marcada pela versatilidade e pelo amor pela comunicação. Além de jornalista e radialista, também atuava como advogado. Sua estreia no rádio aconteceu de forma improvisada, cobrindo a morte do presidente Getúlio Vargas para a Rádio Globo, ainda quando era jovem. A performance impressionou a emissora, que o contratou no ano seguinte, dando início a uma carreira brilhante.

Apaixonado pelo Vasco, acompanhou o Cruzmaltino em diversos jogos nacionais e internacionais. Áureo teve um mandato como vereador e foi o responsável pela criação do bairro Vasco da Gama, desmembrando a região de São Cristóvão.

Ameno trabalhou como comentarista esportivo até 2015, quando se aposentou pela Rádio Transamérica. Nas suas redes sociais, o Vasco lamentou o falecimento do jornalista.

“O Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento do jornalista Áureo Ameno, ocorrido neste sábado (11/10). Figura emblemática da imprensa esportiva e vascaíno apaixonado, Áureo tinha 92 anos. Sua voz, sempre marcada pelo amor ao futebol e ao Gigante, ficará para sempre na memória de todos nós. Nossos sentimentos aos familiares e amigos”, escreveu o clube.

