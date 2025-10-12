Com 14 mil presentes na Arena, jogo-treino do Grêmio tem goleada e notícias animadoras

A vitória do Grêmio por 5 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, neste sábado (11) na Arena, rendeu boas notícias. Afinal, com entrada liberada ao público, o jogo-treino atraiu quase 14 mil pessoas, que contribuíram com a doação de brinquedos ou R$ 10 destinados ao Instituto Geração Tricolor (IGT), entidade que apoia crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

O número de torcedores presentes, aliás, superou o público registrado em cinco partidas oficiais do Imortal em 2025: Atlético Grau (12.421), CSA (12.961), Bahia (13.859), Sportivo Luqueño (5.462) e São José (11.590).

Amuzu, Alysson (duas vezes), André Henrique e Jardiel balançaram as redes na goleada tricolor. O elenco, portanto, volta aos treinos na próxima segunda, com foco na preparação para o duelo contra o São Paulo, que ocorre na Arena, quinta-feira (16), às 19h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em campo, Amuzu foi o grande destaque da atividade. O atacante ganês, naturalizado belga, começou entre os titulares e brilhou pela ponta-esquerda, protagonizando as principais jogadas gremistas nos primeiros 30 minutos. Foi dele, aliás, o gol que abriu o placar após driblar dentro da área com habilidade.

Ao mostrar velocidade e excelente controle de bola, Amuzu superou o desentrosamento — já que não costuma iniciar como titular — e conseguiu boas tabelas com Arthur. Assim, criiou chances claras de gol. Durante o treino, Mano Menezes orientou o jogador a ser mais incisivo nas movimentações ofensivas, executando o tradicional “facão”, com deslocamentos diagonais rumo à área.

A equipe que começou o jogo-treino teve a seguinte formação: Gabriel Grando; João Lucas, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Arthur, Edenilson, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius (André Henrique o substituiu).

