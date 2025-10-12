Seleção: Hugo Souza treina como titular e vai enfrentar o Japão

Hugo Souza treinou entre os titulares da Seleção Brasileira, na primeira atividade visando o jogo contra o Japão. O goleiro foi a única novidade de Carlo Ancelotti, no treino realizado na manhã deste domingo (12), no Goyang Stadium, em Seul. O restante do time foi o mesmo que goleou a Coreia do Sul.

A titularidade de Hugo Souza não chega a ser uma surpresa. Na coletiva após a convocação para os amistosos na Ásia, Carlo Ancelotti tinha avisado que o goleiro do Corinthians seria titular contra o Japão. Bento foi o titular na vitória sobre a Coreia do Sul.

Portanto, a provável escalação do Brasil para encarar o Japão tem Hugo Souza, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vini Júnior, Matheus Cunha e Estêvão.

A única mudança na escalação pode ser a ausência de Estêvão. O atacante do Chelsea, apresentou um quadro de gripe e será reavaliado no treino desta segunda-feira (13), já no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, no Japão. A princípio, o jogador não será um problema. No entanto, caso seja desfalque, Lucas Paquetá será o substituto.

O Brasil enfrenta o Japão nesta terça-feira (14), às 7h30 (horário de Brasília), no Ajinomoto Stadium. Os japoneses empataram em 2 a 2 com o Paraguai, em Osaka, na última sexta-feira, no primeiro amistoso da Data Fifa.

