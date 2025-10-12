Sub-17: Zagueiro da base do São Paulo é convocado para a Copa do Mundo - (crédito: Rubens Chiri / São Paulo)

O zagueiro Lysander, da base do São Paulo, foi convocado pela Bolívia para disputar a Copa do Mundo Sub-17. A competição começa dia 3 de novembro, no Qatar. A equipe boliviana vai participar do torneio após 38 anos, beneficiado pela expansão do Mundial para 48 seleções.

“Agradeço a todos que sempre me apoiaram e estiveram comigo. Feliz em poder representar meu país e realizar mais um sonho de criança”, comemorou Lysander, que soma diversas convocações para as seleções de base da Bolívia.

A Bolívia está no Grupo A da Copa do Mundo, que conta também com o Qatar, anfitrião do Mundial, Itália e a África do Sul, adversário da estreia no dia 3 de novembro.

