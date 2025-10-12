Goleiro do Internacional, Rochet fará nova cirurgia na mão esquerda

O goleiro Sérgio Rochet vai passar por uma nova cirurgia na mão esquerda, segundo a informação do Internacional. O procedimento será na próxima terça-feira (14) e, de acordo com comunicado do clube, já estava previsto e não se trata de uma nova lesão. Ele vai retirar a placa e os parafusos utilizados na fixação da fratura do quarto metacarpo, porém sem prazo de retorno aos gramados.

“O atleta passará pela etapa final da recuperação, destinada à retirada do material de fixação — prática comum em casos desse tipo de fratura. O procedimento será realizado em Porto Alegre e não representa intercorrência ou complicação. Logo após o período pós-operatório e de cicatrização, o goleiro iniciará o processo de recuperação no CT Parque Gigante, acompanhado pelo Departamento de Saúde e Performance do Clube”, comunicou o Inter.

A última vez que Sérgio Rochet esteve em campo foi no clássico Gre-Nal 448, disputado em 21 de setembro. Desde então, o goleiro se recupera do edema ósseo no pé esquerdo, sem previsão oficial de retorno aos gramados.

Nesta temporada, Rochet vem sofrendo com constantes problemas físicos. O arqueiro entrou em campo apenas 15 vezes. Somente em 2025, ele ficou afastado em virtude de problemas na costela, de uma fratura na mão e, neste momento, se recupera de uma lesão no pé esquerdo.

