Montoro posta agradecimento ao Botafogo por sonho realizado

Depois de realizar uma cirurgia no ombro após sofrer fratura na clavícula, Montoro se manifestou nas redes sociais. O jogador fez questão de tranquilizar os torcedores e aproveitou para agradecer o Botafogo pela realização de um sonho.

“A operação correu bem. Agradeço ao Botafogo por me dar a oportunidade de realizar o sonho de jogar uma Copa do Mundo com a minha seleção. Agora estou focado na minha recuperação e ansioso para voltar ao Fogão em breve. Obrigado por todas as mensagens de apoio e carinho”.

O Botafogo não estimou um prazo para o retorno de Montoro aos gramados. No entanto, há possibilidade do jogador voltar a jogar apenas no ano que vem. A primeira temporada da joia tem sido promissora. Em 18 jogos, o meia marcou três gols e deu duas assistências.

