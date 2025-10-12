Thiago Silva mira título da Copa do Brasil: “Cereja do bolo”

Aos 41 anos de idade, Thiago Silva já começa a pensar nos últimos passos em sua carreira. Um deles é a conquista da Copa do Brasil. O capitão do Fluminense reforçou que levantar o caneco do torneio seria uma “cereja do bolo” em toda a sua trajetória no futebol. Além disso, ele também ressaltou que seria momento especial.

“Eu ganhei muitos títulos na minha carreira. Graças a Deus tive essa sorte de conquistar grandes coisas. Mas com certeza a Copa do Brasil seria a cereja do bolo para complementar esse lindo percurso que eu tive aqui. Acho que não só eu mereço, mas todos nós, vocês que estão aqui no dia a dia. Quando eu coloco essa camisa, é para representar todos vocês, sabe? (se emociona) É um momento muito importante e com certeza seria um sonho para mim como capitão vencer mais uma vez essa Copa do Brasil”, disse em entrevista à “Flu TV”.

A Copa do Brasil, aliás, é o único título que Thiago Silva conquistou pelo Fluminense. Em sua primeira pelo Tricolor das Laranjeiras, o zagueiro foi um dos destaques da equipe comandada por Renato Gaúcho, que levantou em 2007. O troféu, aliás, ainda é único do clube carioca no torneio.

Thiago Silva, afinal, iniciou sua primeira passagem pelo Fluminense em 2006 e foi um dos principais nomes da equipe campeã da Copa do Brasil de 2007. O zagueiro deixou o clube em 2009 rumo à Europa, onde construiu uma trajetória consagrada por clubes como Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, além da longa história na Seleção Brasileira.

Semifinal da Copa do Brasil

O Fluminense está na semifinal da Copa do Brasil e vai enfrentar o Vasco. A CBF definiu que os dois jogos da semifinal serão realizados no Maracanã, nos dias 10 e 14 de dezembro. A outra chave está Cruzeiro e Corinthians. Ou seja, haverá um clássico nacional na grande decisão do torneio.

