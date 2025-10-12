Corinthians se reapresenta e deve ter Garro em clássico contra o Santos

O Corinthians teve um domingo (12) de trabalho. Nesta manhã, no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco do Timão voltou aos treinos após folgar no sábado (11). Os comandados do técnico Dorival Júnior realizaram trabalhos técnicos e táticos voltados para o clássico contra o Santos, adversário da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe do Corinthians pode ter o retorno do meia Rodrigo Garro, que não atua há um mês. O argentino, aliás, está recuperado de lesão na panturrilha e foi reintegrado aos trabalhos com os demais jogadores.

A notícia sobre o retorno de Garro não é a única novidade positiva para Dorival Junior nesta Data Fifa. Como informado pelo Jogada10, André Carrillo, André Ramalho e Charles também deixaram o departamento médico do Corinthians e iniciaram suas transições para a preparação física.

O treinador, entretanto, não contou com quatro jogadores que estão defendendo seus países nesta Data Fifa. São os casos do goleiro Hugo Souza (Brasil), do zagueiro Félix Torres (Equador) e dos atacantes Memphis Depay (Holanda) e Ángel Romero (Paraguai).

Este, aliás, foi o quarto dia de trabalho do Corinthians nesta pausa da Data Fifa. O Timão volta a treinar nas manhãs de segunda (13) e terça-feira (14), no CT Dr. Joaquim Grava. O clássico contra o Santos será realizado na quarta-feira (15), às 21h30, na Vila Belmiro.

O Corinthians, afinal, tem o objetivo de voltar a subir na tabela. Atual 12º colocado, com 33 pontos, o Timão pode saltar para até a décima colocação ao fim da 28ª rodada.

