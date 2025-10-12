Tomás Rincón pode desfalcar o Santos contra o Corinthians

O Santos confirmou na manhã deste domingo (12) a lesão do volante Tomás Rincón. Ele deixou o treino da última sexta-feira (10) com um incômodo na panturrilha esquerda e passou por exames que detectaram um edema muscular no local. Assim, ele pode ser desfalque no clássico contra o Corinthians na quarta-feira, às 21h30, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O jogador, atualmente reserva com Vojvoda, iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia no CT Rei Pelé. Apesar disso, Rincón é o ‘general’ do Santos e uma das lideranças do elenco, além de contar com o apreço de Neymar. O camisa 8 tem ao todo pelo Santos 74 jogos, com 2 gols marcados.

Vojvoda pode ter mais um desfalque para clássico – Foto: Raul Baretta/ Santos FC.No entanto, Vojvoda também teve boas notícias. O treinador contou com o retorno de Mayke e Gabriel Bontempo durante esta Data Fifa. Além deles, Victor Hugo evoluiu para a transição física. Neymar, entretanto, segue em recuperação e só deve voltar em novembro.

O clássico contra o Corinthians é de suma importância. Afinal, a equipe santista ocupa a 16ª posição do Brasileirão, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos. Em caso de vitória do Peixe, a diferença de pontos para o Timão cai apenas para um ponto.

