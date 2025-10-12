Richarlison celebra retorno da Seleção ao Japão: “Boas lembranças”

O atacante Richarlison é um dos jogadores da Seleção Brasileira que voltará ao Japão, onde tem boas lembranças. O camisa 9, afinal, esteve presente na conquista do ouro olímpico no país, em 2021. Naquela ocasião, o Brasil venceu a Espanha por 2 a 1 na grande final do futebol masculino e subiu ao lugar mais alto do pódio.
“A alegria é muito grande, né? Tenho boas lembranças, conquistamos o ouro olímpico. É um país que eu gosto muito também. Espero receber o carinho do torcedor lá também”, disse Richarlison, à ‘CBF TV’.
“Mostrar a mesma intensidade do jogo contra a Coreia. A gente já tem a confiança do treinador. Então, é colocar em prática o que gente treinou e fazer um bom jogo”, destacou o atacante.
Richarlison também valorizou a confiança que o técnico Carlo Ancelotti passa para os jogadores. Ele espera corresponder dentro das quatro linhas, assim como na goleada sobre a Coreia do Sul.
“No último jogo contra a Coreia, todos jogadores estavam confiantes, mostrando intensidade. Então, quando o treinador te dá confiança, você trabalha com mais tranquilidade e as coisas começam a fluir mais. Espero retribuir essa confiança que nos dá dentro de campo”, afirmou.
O Brasil, aliás, já chegou ao Japão na manhã deste domingo (horário do Brasil,noite na capital japonesa). O amistoso desta terça-feira (14) será às 7h30 (horário de Brasília), no Ajinomoto Stadium. Os japoneses – classificados para a Copa- empataram por 2 a 2 com o Paraguai, em Osaka, na última sexta-feira, no primeiro amistoso da Data Fifa.
