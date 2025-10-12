Islândia x França: onde assistir, escalações e arbitragem

Favorita, a França visita a Islândia, nesta segunda-feira (13), às 15h45 (de Brasília), em Reykjavik, pela quarta rodada do Grupo D das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Os Bleus, portanto, chegam embalados para a partida ainda mais depois de atropelaram o Azerbaijão na última rodada. Do outro lado, os islandeses precisam de uma vitória para sonhar uma vaga na Copa.
Onde assistir
A partida entre Islândia e França, pelas Eliminatórias da Copa, aliás, terá transmissão do Sportv (TV fechada).
Como chega a Islândia
A Islândia tem apenas três pontos e está na terceira colocação da chave, fora da zona de classificação. Um bom resultado é muito importante para o time do pequeno país seguir na próximo da Ucrânia, atual vice-líder com quatro pontos. A equipe comandada por Arnar Gunnlaugsson, aliás, chega para o duelo após perder para a Ucrânia por 5 a 3, em casa. Antes disso, perdeu para a própria França por 2 a 1, como visitante. Se empatar, deixa a situação complicada. E se perder pode ficar distante da vaga.
Como chega a França
Em situação bem encaminhada para a Copa do Mundo, a França chega para o confronto após vencer o Azerbaijão por 3 a 0, em casa. Antes disso, venceu a Islândia por 2 a 1, também como mandante. A seleção, afinal, é a líder, com nove pontos, cinco a mais da vice colocada Ucrânia.
Restando três jogos, a França pode se classificar para a Copa do Mundo nesta rodada caso vença seu duelo. Além disso, vai secar por um tropeço da Ucrânia diante do Azerbaijão. Por fim, Kylian Mbappé sofreu uma pancada contra Azerbaijão e foi cortado deste duelo. Mesmo com o desfalque, as opções do setor ofensivo, portanto, geram expectativa por uma quantidade de gols marcados pela França.
ISLÂNDIA x FRANÇA
4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo – Grupo D
Data-Hora: 13/10/2025 (segunda-feira), às 15h45 (de Brasíia)
Local: Laugardalsvöllur, em Reykjavik, na IslÂndia
ISLÂNDIA: Ólafsson; Pálssom, Ingaso; Grétarsson e Ellertson; Johanesson, Haraldsson e Albert Gudmundsson; Magnússon, Andri Gudjohnsen e Thorsteinsson. Técnico: Arnar Gunnlaugsson.
FRANÇA: Maignan; Malo Gusto, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Rabiot, Khéphren Thuram e Olise; Coman, Ekitiké e Mateta. Técnico: Didier Deschamps.
Árbitro: Orel Grinfeld (ISR)
Assistentes: Roi Hassan (ISR) e Matityahu Yakobov (ISR)
