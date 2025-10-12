Raphael Veiga supera Evair em ranking de gols pelo Palmeiras

Raphael Veiga atingiu mais uma marca expressiva com a camisa do Palmeiras na goleada sobre o Juventude, no último sábado (11), pelo Brasileirão. O meio-campista anotou 55 gols no Allianz Parque, superou Evair e igualou Romeu Pellicciari. Assim, ele entrou na quarta posição entre os jogadores que mais marcaram gols pelo Verdão na soma do antigo estádio Palestra Italia com o atual Allianz Parque.

Heitor é o líder do ranking com impressionantes 183 gols, seguido por Caetano Imparato, com 72, e Luizinho, com 62. Veiga, portanto, agora divide a quarta colocação com Pellicciari, deixando Evair logo atrás, com 54 gols marcados no estádio.

Além da importância do gol, Raphael Veiga não balançava as redes com a bola rolando desde o dia 23 de fevereiro. Na ocasião, o jogador marcou um dos gols da vitória por 3 a 2 contra o Mirassol, fora de casa, na fase de grupos do Paulistão.

Com apenas 30 anos, Raphael Veiga ainda tem potencial para subir ainda mais no ranking histórico e se aproximar dos grandes nomes que marcaram época no clube. O meia é o artilheiro do Palmeiras no século, com 107 gols marcados.

Com Veiga inspirado, o Palmeiras volta a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), em confronto diante do Bragantino. O Verdão, aliás, é líder do Brasileirão com 58 pontos, tendo três de vantagem do Flamengo.

