Irlanda do Norte x Alemanha: onde assistir, escalações e arbitragem

A Alemanha visita a Irlanda do Norte nesta segunda-feira (13) em jogo válido pela quarta rodada do Grupo A das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola rola no Windsor Park, em Belfast, a partir das 15h45 (de Brasília). A chave está embolada, e três seleções têm condições de cravar vaga para a competição do ano que vem.

Onde assistir

A partida entre Irlanda do Norte e Alemanha, aliás, terá transmissão da ESPN e da Disney+.

Como chega Irlanda do Norte

A Irlanda do Norte está viva por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A seleção venceu Eslováquia por 2 a 0, em casa. No entanto, a equipe perdeu para própria Alemanha por 3 a 1, como visitante, e é a vice-líder do Grupo A, com seis pontos, os mesmo dos alemãs e dos eslovacos. Dentro das quatro linhas, o técnico Michael ONeill não terá à disposição Conor Bradley, que cumprirá suspensão. Além dele, o zagueiro Ciaron Brown está fora após uma lesão na perna.

Como chega a Alemanha

Também na disputa por vaga direta, a Alemanha conquistou uma vitória sobre Luxemburgo em goleada por 4 a 0 e a Irlanda do Norte por 3 a 1, como mandante. Os alemães são a líderes, com seis pontos, e dois a mais de saldo do que os irlandeses. Dentro de campo, a “Die Mannschaft”, entretanto, não contará com Kai Havertz, Jamal Musiala, Niclas Fullkrug, Antonio Rüdiger e Marc-André ter Stegen. Todos, afinal, estão lesionados.

Mesmo jogando fora de casa, a Alemanha, portanto, é favorita por ter um elenco muito superior e um ataque eficiente. A equipe, assim, mantém um estilo de jogo ofensivo, com boa posse de bola. Adeyemi e Wirtz, afinal, são destaques do time de Julian Nagelsmann.

IRLANDA DO NORTE x ALEMANHA

4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo – Grupo A

Data-Hora: 13/10/2025 (segunda-feira), às 15h45 (de Brasíia)

Local: Windsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte

IRLANDA DO NORTE: Peacock-Farrell; Ballard, McNair, Hume; Magennis, Galbraith, Charles, McCann, Justin Devenny; Price e Jamie Reid. Técnico: Michael ONeill.

ALEMANHA: Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Pavlovic, Wirtz; Gnabry, Adeyemi e Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistentes: Ángel Nevado Rodríguez (ESP) e Guadalupe Porras Ayuso (ESP)

