Dinamarca vence, reassume liderança e elimina Grécia

A Dinamarca segue forte por mais uma vaga em uma Copa do Mundo. Neste domingo (12), os dinamarqueses venceram a Grécia por 3 a 1, no Estádio Parken, em Copenhagen, pela quarta rodada do Grupo C das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Rasmus Hojlund, Joachim Andersen e Mikkel Damsgaard fizeram para os mandantes ainda no primeiro tempo. Christos Tzolis, por fim, descontou o placar para os Helénicos, que dão adeus ao sonho do Mundial.
Com o resultado, a Dinamarca reassumiu a liderança do Grupo C após a Escócia vencer Belarus mais cedo. Ambas as equipes estão com 10 pontos, mas os dinamarqueses estão com saldo de gols superior a dos vice-líderes. A Grécia, por sua vez, soma apenas três pontos e não tem mais chance de ir ao Mundial. Belarus, por sua vez, sequer pontuou.
Aos 20 minutos da primeira etapa, Rasmus Hojlund abriu o placar para os dinamarqueses após falha da zaga grega. Pouco tempo depois, Joachim Andersen ampliou o marcador após cobrança de escateio. Logo na sequência, Mikkel Damsgaard faz o terceiro dos mandantes depois de nova falha da defesa grega. Na segunda etapa, a Grécia parecia mostrar uma reação. Aos 17 minutos, Christos Tzolis diminuiu o placar em Copenhague depois de bom ataque. O time de Ivan Jovanovic até ficou mais com a posse de bola, porém, não conseguiu colocar a bola para rede.
Agoras, as seleções só voltam a campo em novembro, quando será a nova Data Fifa, pela quinta e penúltima rodada das Eliminatórias Europeias. A Dinamarca enfrenta a Bielorrússia, em casa. Do outro lado, a Grécia, portanto, enfrenta a Escócia, no Georgios Karaiskakis.
