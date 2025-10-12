Eslovênia x Suíça: onde assistir, escalações e arbitragem

Paraticamente com a classificação garantida, a Suíça enfrenta a Eslovênia nesta segunda-feira (13), às 15h45 (de Brasília), em Ljubljana, na Eslovênia, pela quarta rodada do Grupo B das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Os suíços terão de ter um “azar” muito grande para não avançar à próxima fase. Do outro lado, os eslovenos precisam da vitória para carimbar vaga pelo menos na repescagem.

Onde assistir

A partida entre Eslovênia e Suíça, pela quarta rodada do Grupo B das Eliminatórias, aliás, terá a transmissão da ESPN 4 e Disney+.

Como chega a Eslovênia

Os eslovenos ainda não conseguiram vencer nas Eliminatórias e amargam empates com a Suécia (2 a 2) e Kosovo (0 a 0). Assim, a seleção está na terceira posição, com apenas dois pontos. Os comandados de Matjaž Kek ainda sonham em chegar à terceira participação em Copas, mas sabem que a maior possibilidade é de alcançar via repescagem, brigando pela vice-liderança do grupo. A última participação da Eslovênia em Copa do Mundo, aliás, foi na edição de 2010.

Como chega a Suíça

A Suíça, por sua vez, está cada vez mais perto de carimbar mais uma participação em Copas e pode confirmar nesta rodada. A equipe treinada por Murat Yakin venceu seus três jogos até aqui nas Eliminatórias Europeias. Além disso, o time se destaca pelo grande poder defensivo, pois ainda não sofreu gols na competição. O setor de ataque também chama atenção pelos nove gols. Em caso de mais um triunfo, bastaria, assim, um tropeço de Kosovo diante da Suécia para garantir a equipe vermelha e branca no torneio.

ESLOVÊNIA x SUÍÇA

4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo – Grupo B

Data-Hora: 13/10/2025 (segunda-feira), às 15h45 (de Brasíia)

Local: Estádio Stozice, em Ljubljana, na Eslovênia

ESLOVÊNIA: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Seslar, Karnicnik; Gradisar, Sesko. Técnico: Matjaz Kek.

SUÍÇA: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Rieder, Xhaka; Vargas, Ndoye e Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Assistentes: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Faceboook