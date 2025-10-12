Grêmio ganha boas notícias para jogo contra o São Paulo

O Grêmio ganhou boas notícias após jogo-treino realizado no último sábado (11). O Tricolor Gaúcho contou com o retorno de jogadores que estavam no departamento médico e agora estão à disposição para o confronto contra o São Paulo, na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

O volante Cuéllar e o atacante Carlos Vinicius atuaram na goleada por 5 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, no último sábado. Ambos atuaram em partes diferentes da atividades e mostraram que podem entrar na relação da próxima partida do Brasileirão. Além deles, Marcos Rocha, que foi poupado, também pode ficar como opção do técnico Mano Menezes.

O zagueiro Gustavo Martins, aliás, é outro nome que retorna ao grupo do Grêmio. Além dele, o atacante Cristian Olivera também está recuperado do edema muscular da coxa direita e é outro à disposição do treinador.

Por fim, Marlon não participou da atividade. Além resguardar fisicamente o lateral, o treinador quis abrir espaço para ver Enzo, contratado em setembro junto ao CSA. O jogador está fora pelo terceiro amarelo, mas o clube tenta junto ao STJD a suspensão do cartão diante do que considera erros de arbitragem da partida contra o Bragantino.

No entanto, o goleiro Tiago Volpi ainda se recupera de edema na coxa muscular e não deve atuar na quinta-feira. Além dele, Monsalve está em fase final de recuperação de luxação no ombro direito. Por sua vez, o meia-atacante Willian se recupera de fratura no quinto metatarso do pé-direito e só deve voltar no fim de novembro.

E agora?

O Grêmio encara o São Paulo na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos buscam se aproximar da primeira página da tabela de classificação e sair de vez da briga contra a zona de rebaixamento.

