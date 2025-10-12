??rbitro encerra jogo no momento de gol em partida na Espanha

Não é só no futebol brasileiro que a arbitragem causa polêmica. Na partida entre Sporting Gijón e Racing Santander, pela segunda divisão da Espanha, o árbitro apitou o final do jogo no momento em que um jogador do Racing acertava um chutaço de fora da área, que resultaria no gol de empate. O lance, portanto, gerou revolta, confusão e uma expulsão.

Em busca do gol de empate nos minutos finais, o Racing teve uma falta a seu favor. Após a cobrança, a bola sobrou para o jogador Mario García na entrada da área. No exato instante em que ele finalizava, o árbitro apitou o fim do jogo. Aliás, seria um golaço que levaria o placar para 2 a 2. A decisão, é claro, gerou revolta dos jogadores do Racing. Além disso, o meia Sangalli acabou recebendo um cartão vermelho direto por reclamação.

“Isso é normal? No meu ponto de vista, não é normal. Quando o Racing está ganhando, normalmente dão 15 minutos. Quando estamos perdendo… hoje, os 8 minutos foram escandalosos. Existe um escritório em Madri que se dedica a essas coisas, não é? Pois que eles analisem”, disse o treinador do Racing, José Alberto López, em coletiva após a partida.

Com esta decisão insólita, o Sporting Gijón, assim, saiu vitorioso por 2 a 1. Um duro golpe para o Racing, que se encontrava empatado na liderança da II Liga espanhola com o Deportivo, que ainda não jogou nesta rodada.

