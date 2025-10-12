Criciúma vence o América-MG e assume vice-liderança na Série B

O Criciúma venceu o América Mineiro por 2 a 1 na noite deste domingo (12), no Heriberto Hülse, pela 32° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram de Jhonathan, Ricardo Silva e Diego Gonçalves.

O Tigre, que briga pelo acesso, interrompe uma sequência de três partidas sem vencer na competição. Por outro lado, o Coelho, que segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento, volta a perder depois de três jogos.

A partida, que contou com uma forte chuva no primeiro tempo, teve pressão dos visitantes no início da partida, mas logo o Criciúma se impôs e teve as principais chances com Jhonata Robert, Jean Carlos e Léo Naldi. Por outro lado, o América quase não chegou no gol de Alisson.

No segundo tempo, os donos da casa seguiram pressionando. E o gol saiu na bola parada, aos 18 minutos. Jhonata Robert cobrou o escanteio e o zagueiro Jonathan cabeceou no canto para abrir o placar. E também com um escanteio, o Coelho chegou ao empate, aos 28, com Ricardo Silva. No entanto, a reação do Tigre foi rápida: no minuto seguinte, Diego Gonçalves recebeu de João Carlos e finalizou de primeira para garantir a vitória do Criciúma.

Com o resultado, portanto, o Tigre chega a 53 pontos na tabela e assumiu a segunda posição. Por outro lado, o Coelho permanece na 14° colocação com 37 pontos. Na próxima rodada, o Criciúma enfrenta o Avaí, na Ressacada, no domingo (19), às 16h, enquanto o América Mineiro recebe o CRB, no Independência, no sábado (18), às 18h30.

