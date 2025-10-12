Após término, IZA e Yuri Lima comemoram juntos 1 ano da filha Nala

Dias após confirmarem o fim da relação, o ex-jogador Yuri Lima e a cantora Iza comemoraram juntos, neste domingo (12), o aniversário de 1 ano da filha, Nala. O ex-casal apareceu próximo em um registro nas redes sociais.

Nala completa um ano na próxima segunda-feira (13), mas a festa, com tema safári, aconteceu um dia antes, no dia das crianças. Na foto é possível perceber que Iza, Yuri e a pequena usam a roupa da mesma cor, um marrom claro.

Enquanto os pais apostaram em uma roupa de blusa e saia/short, Nala estava com um vestido e um laço na cabeça. Além disso, a cantora usou um boné como acessório, enquanto o ex-jogador colocou um binóculos verde no pescoço.

Yuri Lima e Iza

Yuri Lima e Iza começaram a relação no início de 2023. No entanto, no ano passado, quando a cantora estava grávida de Nala, filha do agora ex-casal, a cantora usou as redes sociais para revelar uma traição e anunciar o fim da relação com o pai da sua filha.

No entanto, após dois meses, ela optou por retomar o relacionamento. Na época, ambas as decisões tiveram alta repercussão na internet. Aliás, para manter a relação, Yuri chegou a abandonar sua carreira de jogador.

Os rumores de um término começaram na manhã de terça-feira (7), quando Yuri deixou de seguir familiares de Iza e também apagou as fotos das redes sociais com a cantora. Logo depois, portanto, a assessoria de Iza confirmou o fim do relacionamento dos dois. A separação aconteceu há cerca de duas semanas e foi “de forma respeitosa e amigável”, de acordo com a equipe de Iza.

