Cuiabá supera o líder Coritiba e esquenta a briga pelo G-4 da Série B

O Coritiba perdeu a chance de disparar na Série B do Brasileiro e somar sua quarta vitória seguida. O time paranaense, na noite deste domingo, foi até Cuiabá, na Arena Pantanal, e perdeu para os donos da casa por 1 a 0, com gol de Anderson Safira. E os cuiabanos poderiam conseguir um placar maior, já que perderam as melhores chances e desperdiçaram um pênalti.

Com esta importante vitória, o Cuiabá chegou aos 49 pontos, três atrás do G4, a zona de acesso. O Coritiba segue na frente, com 56 pontos, três a mais do que o Criciúma. E vai se preparar para o superclássico local contra o Athletico-PR, no próximo domingo, às 19h30 (de Brasília). O time atleticano tem 48 pontos, em sétimo, mas ainda joga na rodada e está em alta na competição.

Como foi a vitória do Cuiabá sobre o Coritiba

O Cuiabá quase marcou com Alisson Safira no primeiro lance — passou raspando —, mas chegou ao gol aos cinco minutos. Após receber de Denilson na área, Safira chutou de primeira para abrir o placar. Foi seu 11º gol nesta Série B, e ele é o vice-artilheiro da competição. O Coxa não jogava bem, mas teve uma boa chance com Clayson, que apareceu livre na área, mas pegou mal na bola e chutou para fora. Já os cuiabanos, investindo bastante pelo lado direito, tiveram uma chance de ouro aos 38 minutos. Matheusinho entrou na área pela direita e sofreu pênalti. Safira foi para a cobrança, mas bateu mal e isolou por cima.

No segundo tempo, o Coritiba passou a buscar mais jogadas com seu principal jogador, Josué. Aos oito minutos, quase empatou com Gustavo Coutinho, que cabeceou para o chão e viu a bola passar por milímetros do gol. Pouco depois, duas chances para o Cuiabá. Primeiro, Matheusinho cruzou e Martínez cabeceou com perigo, raspando a trave. Depois, Jader arriscou de longe e Pedro Morisco espalmou.

O Coxa ainda reclamou de um pênalti em Delatorre, que o árbitro Marcelo de Lima Henrique iria marcar, mas o auxiliar já havia assinalado impedimento do jogador — então, nada foi marcado. O Cuiabá seguiu melhor, sempre perto de ampliar, como um chute de Jader que passou pelo goleiro e Jacy salvou na linha. No fim Delatorre quase marcou de voleio empatando o jogo. Mas o placar não foi mais alterado. Assim, os mais de 6.500 cuiabanos que foram prestigiar o seu time sairam felizes. O Cuiabá que volta a encostar na zona de acesso.

