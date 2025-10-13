Modelo envolvida em polêmica descobre resultado do DNA de suposta filha de Neymar

Protagonista de uma das maiores polêmicas envolvendo Neymar em 2025, a influenciadora Nayara Macedo voltou aos holofotes na última sexta-feira (10) ao compartilhar o resultado de um suposto exame de DNA. A modelo, popularmente conhecida como Any Awuada, afirmou em ocasiões anteriores que a gravidez seria fruto da breve relação com o camisa 10 do Santos durante uma festa em março deste ano.

Na gravação publicada em suas redes sociais, Any aparece visivelmente nervosa ao comentar sobre o teste genético: “Claro que estou tensa. Quem não estaria?”, questionou. Ela ainda exibiu a tela inicial do aplicativo junto ao suposto laudo para fazer o download, além de ter demonstrado dificuldade para interpretar os dados das mais de cem páginas do exame.

O vídeo prossegue com Any tentando elucidar as informações até que ela chega na parte em que aparece, de forma clara e direta, o nome do pai da criança. Sem revelar o mistério, Awuada conclui o vídeo de forma aparentemente surpresa com o resultado.

“Achei a parte que eu entendo, que está bem clara. Conclusão do teste: conclui-se que eu não preciso fazer nenhum exame cardíaco esse ano, porque o meu coração, depois dessa, está maravilhoso”, disse.

A modelo está à espera de uma menina chamada Maria Vitória.

@anyawuada? som original – anyawuada

Silêncio justificado

Internautas especulam sobre a possível paternidade de Neymar desde a exposição do caso. Nas publicações da jovem, muitos seguidores, inclusive, demonstram torcida para que o astro seja o genitor: “Estamos na torcida. Queremos mais um do menino Ney”, escreveu uma seguidora.

“Estou na torcida igual uma final de Copa do Mundo”, completou outra.

Diante da repercussão, Any decidiu abrir uma caixinha de perguntas sobre a gravidez e outros temas em sua conta no Instagram. Ela, evidentemente, acabou questionada e cobrada sobre o resultado do exame.

“Eu tenho a plena sensação que vocês nunca ouviram falar em processo (risos). Gente, vou explicar pra vocês: existe uma coisa que se chama processo. Isso não é legal de tomar, sabia? Dá uma dor de cabeça que se vocês soubessem…”, concluiu. Segundo ela, advogadas que a acompanham a instruíram juridicamente sobre os riscos de divulgar nomes publicamente.

Polêmica com Neymar

O episódio controverso começou quando Nayara afirmou ter participado de uma festa do jogador em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, em março deste ano. A modelo, que também trabalha como acompanhante de luxo, contou à época ao SBT que foi contratada para “entreter” o camisa 10 e seus amigos.

De acordo com seu relato, os celulares das convidadas foram confiscados ao chegarem na chácara e, só no local, descobriram que Neymar estava como anfitrião. Any descreveu a festa como um ambiente com bebidas alcoólicas e jogos de pôquer, nos quais os homens distribuíam fichas para as mulheres.

Em sua defesa, Any sustentou que apenas cumpriu seu trabalho e que não havia cometido nenhum delito. Ela confirmou que manteve relações com o jogador naquela noite e, cerca de uma semana depois, revelou publicamente que estava grávida — à época, sem revelar a identidade do pai.

O contexto atual

Any acabou presa nesse ínterim, mas tem compartilhado detalhes da gravidez desde que conseguiu liberdade. Ela chegou a compartilhar um vídeo indiretamente ligado ao jogador em sua conta no TikTok.

“Quando estou cheia de problemas, mas pelo menos minha filha vai ter uma boa pensão”, escreveu em um vídeo de dancinha.

O jogador, em contrapartida, nunca se manifestou publicamente sobre nenhum dos episódios ligados à Any. A assessoria que emitiu uma nota à época desmentindo a presença do jogador na festa e, consequentemente, qualquer relação com a gravidez da moça.