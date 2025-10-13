Palmeiras mantém esperança de contar com convocados contra o Bragantino

Líder do Brasileirão e com três pontos de vantagem para o segundo colocado Flamengo, o Palmeiras entra em uma semana mais do que decisiva para o restante da temporada. O Verdão recebe o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira, e no domingo, tem o confronto direto com o Flamengo, como visitante, no Maracanã.

Mas antes de pensar no duelo direto pelo título, o Palmeiras vira suas atenções para o jogo contra o Red Bull Bragantino e mantém a expectativa de ganhar alguns reforços caseiros para a partida de quarta-feira.

Contra o Juventude, no último sábado, o Palmeiras não contou com peças importantes e Abel Ferreira teve que quebrar a cabeça para escalar o que tinha de melhor. Flaco López, Aníbal Moreno, Gustavo Gómez, Facundo Torres e Emi Martínez foram baixas por terem sido convocados por suas respectivas seleções, enquanto Vitor Roque estava suspenso.

Para o jogo desta quarta, Abel Ferreira tem o retorno certo de Vitor Roque, mas ainda tem dúvidas quanto aos “convocáveis”. De acordo com o ge, Flaco López e Aníbal Moreno poderiam retornar a tempo para o jogo, mas podem atuar nesta terça, no amistoso da Argentina diante de Porto Rico, nos Estados Unidos. Tudo vai depender da logística da viagem de volta – aproximadamente oito horas de voo – e da condição física de ambos, caso entrem em campo.

Do outro lado do mundo…

Já Gustavo Gómez, Facundo Torres e Emiliano Martínez atuam com suas seleções na Ásia. Facundo Torres e Emi Martínez jogam nesta segunda-feira na Malásia, enquanto Gustavo Gómez entra em campo nesta terça na Coréia do Sul.

Estes três estão praticamente descartados do jogo contra o Bragantino por não ter tempo hábil para um retorno sem maiores desgastes.

