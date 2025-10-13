Após resposta de Filipe Luís, Flamengo estuda contraproposta e busca a renovação

Filipe Luís ainda não renovou seu contrato com o Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

As conversas entre o técnico Filipe Luís e o Flamengo tiveram um novo capítulo nesta Data Fifa. Afinal, o comandante e seu empresário Jorge Mendes, informaram à direção do clube carioca os valores e termos desejados para a assinatura de um novo vínculo. A informação é do portal “ge”.

Neste primeiro momento, o Rubro-Negro entendeu que as cifras são altas, entretanto pretende fazer uma contraproposta para chegar a um denominador comum e seguir com o profissional nas próximas temporadas.

Apesar disso, ambas as partes estão otimistas pela renovação e querem concretizar o negócio até 2027. O clube da Gávea tem a sensação, inclusive, de que o acordo será selado em breve, sem qualquer problema ou a transformação das conversas em uma novela.

Antes da resposta, Filipe Luís recebeu uma proposta do Flamengo que incluía um aumento salarial, porém ainda baixo de outros treinadores campeões no Brasil nos últimos anos. Uma das pendências é ao valor da multa rescisória, principalmente para o exterior.

Com a nova pedida, o ex-jogador pode mudar de patamar no cenário dos técnicos do futebol brasileiro no quesito salário. Vale lembrar que ele conquistou a Copa do Brasil 2024, o Carioca e a Supercopa 2025. Atualmente, disputa o Brasileirão e está na semifinal da Libertadores.

Além disso, Filipe recusou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, e está totalmente focado no Rubro-Negro. O treinador nunca escondeu seu desejo de ir para o futebol europeu no futuro, mas entende que não é o momento na carreira.

